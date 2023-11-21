Депутат Матвейчев обвинил администрацию США в переворачивании фактов

Статья президента США Джо Байдена, опубликованная в газете The Washington Post, производит впечатление чудовищной и запредельной наглости, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

По его словам, если вспомнить, как развивались события на Ближнем Востоке, то именно с подачи администрации экс-главы США Барака Обамы Агентство США по международному развитию (USAID) финансировала ХАМАС.

«Они предполагали, что ХАМАС станет альтернативным органом власти и центром влияния на палестинцев», — сказал депутат.

По его словам, Израиль предупреждал, что выборы в секторе Газа проводить не надо, потому что на них победит ХАМАС. Тем не менее, по словам Матвейчева, США настояли на проведении голосования. «То есть это полностью порождение Америки. ХАМАС вырос при ее попустительстве и полной поддержке», — сказал он.

При этом депутат подчеркнул, что атака на Израиль была бы невозможна, если бы не попустительство спецслужб: как американских, так и израильских.

«Все знали, но решили, что пусть нападут на Израиль. Поэтому они допустили все эти жертвы. Теперь Байден обвиняет Путина в том, что Путин — это ХАМАС. Ни разу и никогда Путин с ними не взаимодействовал, кроме как сейчас, когда нужно было спасти россиян, которые оказались заложниками в секторе Газа», — отметил Матвейчев, обвинив Байдена в «беспардонном переворачивании фактов».

По мнению Матвейчева, статья американского президента является частью подготовки к предстоящим выборам.

«Учитывая, что у Байдена во внешней политике гигантские проблемы, весной он может принудить Израиль и Украину к примирению и попытается прослыть великим политиком», — считает он.

Парламентарий считает, что «Америке совершенно наплевать на весь мир». «Для них существуют только их собственные выборы, и ради этих выборов будут гибнуть десятки тысяч людей на Украине и Ближнем Востоке. Вот это называется американское лидерство — использовать весь остальной мир как ресурс», — заключил Матвейчев.