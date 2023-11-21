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Ярославский сатанист-расчленитель, убивавший подростков, съездил на СВО и освободился

В Ярославле убивавший подростков сатанист-расчленитель освободился благодаря СВО

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Shutterstock

В Ярославле сатанист-расчленитель Николай Оголобяк, состоявший в банде убийц-каннибалов, вышел на свободу благодаря участию в СВО. Об этом сообщает 76.ru со ссылкой на отца преступника.

По информации издания, 33-летний Николай Оголобяк полгода пробыл на СВО и 2 ноября вернулся в родной город. Сейчас он находится дома, сообщил отец осужденного.

«Это правда. Он служил там полгода в «Шторм Z». <…> Он после ранения — инвалид», — рассказал отец россиянина.

Оголобяк убивал подростков, участвовал в их расчленении и глумлении над трупами. После этого сектанты поедали части тел жертв. В 2010 году его отправили в колонию строгого режима на 20 лет — он должен был выйти лишь в 2030 году. По словам отца осужденного, обратно на СВО сына вряд ли возьмут из-за тяжелого ранения.

Ранее за участие в СВО помиловали жестоко расправившегося с бывшей девушкой Владислава Канюса, который провел в колонии меньше полугода.

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