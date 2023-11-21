Над Ростовской областью сбили украинский беспилотник

Над Ростовской областью был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Минобороны сообщало об утренней попытке летательного аппарата ВСУ атаковать Брянскую область. Факт инцидента подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, сбить дрон удалось средствами радиоэлектронной борьбы. По предварительной информации, в результате несостоявшегося теракта никто не пострадал.

До этого БПЛА пытался атаковать Орловскую область, однако в этом случае дрон также был сбит на подлете.

Ранее стало известно, что в России хотят разработать новое электромагнитное ружье для борьбы с дронами.