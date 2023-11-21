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Зеленский заявил о нескольких попытках покушения на него

Зеленский сообщил, что на него было совершено «пять-шесть» покушений

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Ints Kalnins/Reuters

Владимир Зеленский заявил, что пережил «пять или шесть» покушений. Об этом он заявил в своем интервью британскому изданию The Sun.

Украинский лидер отметил, что панику у него вызвала только первая попытка. Он сравнил ее с первой вспышкой COVID-19 и последующими волнами заболеваний.

«Первый раз — самый интересный. А дальше это как COVID (...) После этого я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала на Украину, чтобы это сделать», — отметил Зеленский.

До этого Зеленский в интервью британскому изданию заявлял, что операция по отстранению от власти президента Украины «Майдан-3» запланирована на конец декабря 2023 года.

По его словам, в конкретных деталях план может изменяться, и его физическое устранение совсем необязательно является конечной целью. При этом он вновь подтвердил отмену президентских выборов на Украине в марте 2024 года. Зеленский считает, что в условиях военного положения их проведение незаконно.

Ранее журналист объяснил, кто может устроить восстание на Украине.

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