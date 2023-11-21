Женщина вернулась домой спустя 10 дней отсутствия и обнаружила там схрон краденного

Жительница Марселя обнаружила, что за время ее отсутствия в ее квартире поселились грабители. Об этом сообщает Actu17.

После десятидневного отсутствия 48-летняя женщина вернулась к себе домой и поняла, что ее жилье превратили в схрон краденного. Обследовав свою квартиру, хозяйка решила, что к ней без спроса въехали неизвестные и обратилась в полицию.

Следов взлома на входной двери обнаружено не было, а значит преступники имели ключ от помещения. Сотрудники МВД составили опись найденных внутри вещей, в числе которых называются четыре ружья, телевизор, компьютер, мобильный телефон, одежда, инструменты, а также вино в бутылках.

Обнаруженные вещи следователи изъяли и теперь проверяют, не связаны ли они с квартирными кражами, произошедшими в последнее время.

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