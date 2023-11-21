Врач рассказала, какая рыба принесет пользу для здоровья сердца

Полезной для сердца рыбой является лосось, в котором содержится большое количество омега-3 жирных кислот. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Омега-3 жирные кислоты полезны для сердечной мышцы. Одним из лидеров по их содержанию является лосось. <...> Омега-3 жирные кислоты разжижают кровь, защищают от тромбоза, повышают хороший холестерин и снижают плохой, противодействуют атеросклерозу, ишемической болезни сердца и предотвращают инфаркт», — отметила эксперт.

По ее словам, данный комплекс натуральных жирных кислот можно также получить из сельди, скумбрии, сардинах и форели. К отличным источником Омега-3 также относятся грецкие орехи, семенах льна, чиа и кунжут, заключила Мухина.

Ученые из Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка (MDC) до этого установили механизм, который позволяет рыбкам данио полностью восстанавливать сердечную мышцу после инфаркта. Открытие может лечь в основу лекарств для регенерации сердца у людей. Теперь ученые планируют изучить, чем отличается передача сигналов от нервной системы к иммунитету между рыбками данио и людьми.

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