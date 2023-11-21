Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Школьник инсценировал свое ограбление, а потом сам потратил деньги родителей

В Югре 12-летний мальчик инсценировал ограбление ради сдачи с покупки хлеба

close
100%
Pexels

В ХМАО 12-летний мальчик избил сам себя и выдумал грабителей, чтобы оставить себе сдачу после похода в магазин. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

18 ноября сообщалось, что школьника из Пыть-Яха избили до сотрясения мозга и провалов в памяти из-за сдачи с покупки хлеба возле магазина «Романтик». В тот день мальчик пошел за продуктами по просьбе родителей и возвращался домой с покупками, но якобы наткнулся на троих неизвестных, которые избили его и отобрали деньги. После этого взрослые обратились к правоохранителям, а Глава СКР Бастрыкин даже поручил подчиненным завести уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия.

Впоследствии выяснилось, что школьник придумал историю с ограблением, чтобы «у матери не было вопросов». Он решил инсценировать нападение и сам наносил себе удары по дороге домой. Это зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Деньги, оставшиеся у него после похода в магазин, он потратил вместе с друзьями.

Ранее россиянин инсценировал свое похищение и оказался должен государству 50 тыс. рублей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий