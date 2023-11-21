Школьник инсценировал свое ограбление, а потом сам потратил деньги родителей

В ХМАО 12-летний мальчик избил сам себя и выдумал грабителей, чтобы оставить себе сдачу после похода в магазин. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

18 ноября сообщалось, что школьника из Пыть-Яха избили до сотрясения мозга и провалов в памяти из-за сдачи с покупки хлеба возле магазина «Романтик». В тот день мальчик пошел за продуктами по просьбе родителей и возвращался домой с покупками, но якобы наткнулся на троих неизвестных, которые избили его и отобрали деньги. После этого взрослые обратились к правоохранителям, а Глава СКР Бастрыкин даже поручил подчиненным завести уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия.

Впоследствии выяснилось, что школьник придумал историю с ограблением, чтобы «у матери не было вопросов». Он решил инсценировать нападение и сам наносил себе удары по дороге домой. Это зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Деньги, оставшиеся у него после похода в магазин, он потратил вместе с друзьями.

Ранее россиянин инсценировал свое похищение и оказался должен государству 50 тыс. рублей.