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Диетолог назвал наихудший вариант завтрака

Врач Ковальков: сладкое и жирное не стоит есть на завтрак

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Depositphotos

Наихудшим вариантом завтра является употребление сладких и жирных продуктов. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказал врач-диетолог, руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков.

В качестве примера он привел употребление кофе с тортом утром. По его словам, на завтрак организм должен обязательно получать белки и жиры.

«Почему белки? Потому что всю ночь ваш организм спал, но клетки вашего организма делились, им нужны аминокислоты, вы ничего не ели. Когда диетологи говорят, что белки, жиры, углеводы, на первое место они ставят именно белки. Поэтому белки наиболее важны. Утро начинается с белков», — подчеркнул Ковальков.

Жиры нужны для того, чтобы освободить желчный пузырь, пояснил врач. Одним из вариантов идеального завтрака, по словам эксперта, является яичница, пожаренная на листе бекона.

Британский благотворительный фонд Diabetes UK до этого предупредил, что хлопья, обжаренные мюсли и некоторые бутерброды — неудачные варианты для завтраков. Вместо них эксперты Diabetes UK советуют овсянку — натуральный и питательный источник клетчатки, белка, витаминов и минералов.

Ранее врачи назвали полезную замену яйцам на завтрак.

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