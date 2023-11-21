В Кремле отказались комментировать слова Путина об ЛГБТ

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать недавнее высказывание Владимира Путина, что представители ЛГБТ — это часть общества. При этом 17 ноября Минюст подал в суд иск о признании сообщества ЛГБТ экстремистами.

«В данном случае я не считаю себя вправе комментировать, принимая во внимание обращение по линии Минюста. Я не хотел бы ничего говорить по этой теме», — ответил Песков.

17 ноября министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее в России. Согласно данным Минюста, заседание по этому вопросу состоится в Верховном суде РФ 30 ноября.

Однако позже Владимир Путин заявил на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума, что представители ЛГБТ тоже являются частью общества.

По его словам, в разных конкурсах в западных странах действительно участвуют представители ЛГБТ. Он отметил, что зачастую для победы нужно что-то либо рассказать из жизни сексуальных меньшинств, либо написать, либо показать.

«Неожиданную вещь скажу. И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди», — сказал Путин.

Он добавил, что равноправие должно быть везде, в том числе и в культурных конкурсах.

Ранее вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой отделить символ радуги от принадлежности к ЛГБТ-сообществу.