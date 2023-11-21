Врач перечислила главные ошибки в уходе за зубами и деснами

Одной из самых частых ошибок при уходе за зубами и деснами является регулярное полоскание рта хлоргексидином или ополаскивателем, содержащим хлоргексидин. Об этом RuNews24 рассказала эксперт медицинского центра «Столица» Светлана Трифонова.

«Хлоргексидин – хороший антисептик, который результативно борется с воспалением. Но применять его для полосканий полости рта можно не более 7-10 дней. Далее он начинает подавлять собственную микрофлору. Поэтому для лечения десен необходимо обратиться к стоматологу для осуществления комплексного лечения. От одних только полосканий результата не будет», — предупредила врач.

Кроме того, ошибочно будет полагать, что любая зубная паста будет защищать от кариеса. По словам специалиста, помочь в этом вопросе может только грамотно подобранная и качественная паста. Она советует обратиться к стоматологу, который оценит состояние полости рта и состав пасты. Еще одна ошибка — не делать профессиональную гигиену полости рта, продолжила Трифонова. Эксперт подчеркнула, что данную процедуру обязательно нужно делать каждые полгода.

Врач-имплантолог-ортопед, главный врач сети стоматологических клиник «Эстет» Сабит Алиев до этого говорил «Газете.Ru», что кариес может привести к разрушению эмали, сколам и трещинам на зубах, если его не лечить.

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