Подростки издевались над девочкой с инвалидностью и снимали происходящее на видео

В Свердловской области подросток ударил девочку-инвалида на камеру. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Инцидент, которым заинтересовался глава ведомства, произошел 19 ноября около торгового центра на улице Ленина в Реже.

Известно, что несовершеннолетние напали на девочку со второй группой инвалидности. 15-летний юноша ударил потерпевшую по лицу ладонью, а некоторые из собравшихся записывали процесс издевательств на видео.

Следователи начали доследственную проверку по статье «Побои». Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки. Обстоятельства дела устанавливаются.

Ранее школьники, снимавшие на камеру поцелуй двух мальчиков, стали фигурантами уголовного дела.