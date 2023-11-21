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Россиянам рассказали о социальных выплатах от работодателей

Аналитик Санина: материальную помощь от работодателя нельзя путать с премией

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Depositphotos

Работодатели сами решают, в каких случаях и в каком размере они назначают сотрудникам материальную помощь. Такие социальные выплаты кардинально отличаются от премии, так как не зависят от результатов работы, а ориентированы на поддержку сотрудника в той или иной ситуации, пояснила в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Часто сведения и правила социальных выплат на том или ином месте работы могут заранее прописываться в локальных документах. Часто руководство компании поддерживает сотрудников в различных ситуациях – при вступлении сотрудника в брак, выходе на пенсию или юбилее, рождении ребенка, смерти члена семьи и других.

«Также при происшествиях личного характера: например, если у сотрудника произошел пожар в квартире или ДТП, работодатель может помочь материально, — добавила Санина. — Стоит отметить еще возникновение чрезвычайной ситуации. Если человек пострадал при ЧС, материальную помощь выплачивает государство, но дополнительно помощь сотруднику может выплатить и работодатель», — сказала она.

Размер выплаты чаще всего равен матпомощи без учета НДФЛ. Так, при рождении ребенка безналоговый лимит составляет до 50 тыс. рублей каждому из родителей, другие выплаты – до 4 тыс. рублей в год.

Обращаться сразу к работодателю за матпомощью не стоит – сначала нужно уточнить в бухгалтерии или отделе кадров, предусмотрена ли она, добавила эксперт. После этого нужно написать заявление на получение выплаты и предоставить необходимые документы.

Напомним, большинство работодателей также считают, что лучшее вознаграждение сотрудников за успехи – это премии в размере до 10 тыс. рублей.

Сообщалось также, что чаще всего руководство компании, желающее удержать сотрудника от увольнения, обещает повысить ему зарплату.

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