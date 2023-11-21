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Врачи Приморья удалили женщине 16-килограммовую опухоль, которая мешала ей двигаться

В Приморье медики прооперировали женщину с 16-килограммовой опухолью

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Врачи Приморья помогли женщине из Большого Камня избавиться от крупной опухоли. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Женщина не обращалась к врачам 20 лет. В последние несколько лет она заметила, что живот начал увеличиваться по неизвестной причине. Впоследствии из-за боли россиянке было сложно сидеть и лежать.

Когда женщина наконец обратилась в больницу, врачи заметили у нее опухоль и назначили экстренную операцию, так как из-за новообразования у пациентки стали отказывать органы.

Сложнейшая операция длилась три часа. В результате медики извлекли опухоль весом 16 килограммов.

После вмешательства женщина поблагодарила врачей и заявила, что больше никогда не будет пренебрегать здоровьем.

Ранее в Подмосковье хирурги удалили пациенту опухоль мозга размером с мяч.

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