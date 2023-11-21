Россиянам рассказали, как выбрать искусственную ель

Качественная искусственная ель не должна издавать резкий химический запах. Об этом «Москве 24» рассказала дизайнер интерьера Александра Терентьева.

По ее словам, при выборе данного новогоднего атрибута важно также запросить сертификат качества на изделие и проверить другие параметры. В частности, оценить способ сборки. В ряде моделей достаточно будет просто прикрепить ветви к каркасу и установить ель.

«Но есть и те, где каждую ветку надо вставлять в другую, тем самым наращивая объем, а затем прикреплять к каркасу. Это неудобно, процесс сборки и разборки вряд ли будет приносить удовольствие. Поэтому обязательно стоит обратить внимание на этот пункт», — посоветовала Терентьева.

Кроме того, стоит проверить прочность каркаса, чтобы ель могла выдержать вес ветвей и игрушек, а также определиться с материалом иголок.

«Есть ели с литыми иголками, которые смотрятся более реалистично, но такой товар будет дороже. Третий вариант – когда основание и внутренние ветки сделаны из ПВХ, а внешние — из литых иголок. Такие ели смотрятся довольно эффектно и стоят приемлемо», — перечислила дизайнер.

Еще один критерий — размер и форма. Здесь лучше ориентироваться по площади помещения, где будет стоять ель. Если на елке уже есть встроенная гирлянда или на нее нанесен искусственный снег, важно проверить качество декора, заключила специалист.

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