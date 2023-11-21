На Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 11 млн рублей

Группа мужчин была задержана пограничниками в Корсаковском районе на юге Сахалина за незаконную скупку и переработку трепанга дальневосточного. Об этом пишет ТАСС.

Всего было изъято почти 16,5 тыс. экземпляров трепанга стоимостью более 11 млн рублей. По словам представителей пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, предварительно рассчитанный ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов составил свыше 11 млн рублей, так как не было предоставлено документов, подтверждающих законность добычи. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

На месте задержания было обнаружено 16 414 экземпляров сушеного трепанга дальневосточного и необходимое оборудование. Пограничники установили признаки составов преступлений по статьям 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) и 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). В ближайшее время будет вынесено правовое решение относительно задержанных.

Ранее на Сахалине пограничники изъяли трепанга на 7,2 млн рублей. По версии правоохранителей, подозреваемые выловили 5 305 экземпляров трепанга. Общий вес партии составил 320 килограммов. Россиян оперативно задержали, во время мероприятий на месте заметили резиновую лодку, машину и водолазное снаряжение.

Также глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе международной выставки-форума «Россия» заявил, что пока не планируется расширение эксперимента по ограничению вывоза икры авиапассажирами с Камчатки на другие виды рыбной продукции.

Ранее ФСБ накрыла сеть контрабанды черной икры в России.