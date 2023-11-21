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Росздравнадзор приостановил применение медицинской системы, имеющей ИИ

«Ъ»: Росздравнадзор впервые приостановил применение медицинской системы с ИИ

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Depositphotos

Росздравнадзором было впервые приостановлено применение медицинской системы с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Речь идет о системе анализов Botkin.AI, которая позволяет врачам обнаружить патологии на снимках компьютерной томографии. В Росздравнадзоре пришли к выводу, что разработка, созданная за счет вложений пула венчурных фондов, может принести вред здоровью и жизни пациентов.

Ведомство сообщило, что в настоящий момент выданное в 2020 году регистрационное удостоверение Botkin.AI отозвано и проводится проверка разработчика системы компании «Интеллоджик».

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что в медицине делаются только первые шаги для обучения ИИ. Для внедрения ИИ в медицинскую практику необходимы серьезные технические решения, к которым готовы далеко не все учреждения сферы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что порядка 7% россиян мечтают делегировать всю рутинную работу искусственному интеллекту (ИИ).

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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