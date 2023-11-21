Полиция задержала мигрантов на границе с Финляндией

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил в Telegram-канале о расформировании пункта обогрева для временного размещения мигрантов у международного пункта пропуска «Люття».

Согласно сообщению Парфенчикова, сейчас скопления беженцев на приграничных территориях нет.

«Мигранты, у которых после проверки паспортов выявлены нарушения, задержаны сотрудниками МВД», — написал глава Карелии.

До этого портал 47news сообщал, что мигранты из африканских и арабских стран прорывались на территорию Финляндии, штурмуя заграждения из колючей проволоки. Отмечалось, что беженцы, не успевшие попросить убежище в Финляндии до закрытия КПП на финско-российской границе, ищут обходные пути. В первый день, когда КПП были закрыты, финские пограничные наряды задержали шестерых мигрантов, рискнувших обойти погранпункты.

20 ноября начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара заявил, что власти страны могут закрыть всю границу с Россией.

До этого финское правительство приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.