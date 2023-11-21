ВОЗ сообщила о коллапсе системы здравоохранения в секторе Газа

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что система здравоохранения сектора Газа находится в в тяжелейшем кризисе, население анклава может получать лишь базовую медицинскую помощь. Об этом, ссылаясь на выступление чиновника на брифинге перед журналистами, сообщает ТАСС.

По словам Райана, в Газе наблюдается полный коллапс инфраструктуры здравоохранения, в результате которого можно удовлетворять лишь минимальные нужды по оказанию медицинской помощи палестинцам. Представитель ВОЗ сообщил, что больницы сектора Газа испытывают дефицит топлива, в них отсутствуют вода и электричество.

Райан отметил, что 21 из 24 больниц на севере анклава не функционирует, а 11 медучреждений на юге сектора в состоянии оказывать лишь базовую помощь. Представитель ВОЗ также подчеркнул, что в Газе закрылась единственная психиатрическая больница.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Израиль учитывать «правила ведения войны» при проведении своей операции в Газе.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.