Россияне назвали гаджеты, которые хотели бы получить в подарок на Новый год

Большинство опрошенных россиян сообщили, что хотели бы получить в подарок на Новый год из гаджетов iPhone или другой смартфон (54%), а чуть меньше (42%) хотели бы подарить его на праздники своим близким. Это показало исследование restore, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте желаемых подарков оказался ноутбук (MacBook или другого бренда) — 33% опрошенных хотели бы получить его в подарок, но только 1% готовы подарить. Умные часы (Apple Watch или другого бренда) хотят получить 32%, готовы подарить их 25% респондентов. Четверть опрошенных хотят получить и подарить близким AirPods (по 25%), планшет (iPad или другого бренда) хотели бы получить 24%, а рассматривают как подарок 17%. Среди других брендов опрошенные чаще всего называли Samsung и Xiaomi.

В рейтинг самых желанных покупок и подарков опрошенных вошли и другие товары: фен Dyson (его хотят получить 17% и вручить близким 11%), робот-пылесос (16% и 15% соответственно), проектор или телевизор (15% и 6%), умная колонка (14% и 19%), игровая приставка Sony Playstation (12% и 10%). Также среди возможных подарков себе и родным респонденты называли массажеры, устройства для умного дома, стайлеры, тостеры, аксессуары для смартфона.

Треть опрошенных (32%) сообщили, что готовы потратить на новогодние подарки от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, 27% — более 20 тыс. рублей, 24% — до 5 тыс. рублей и 17% — более 50 тыс. рублей.

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