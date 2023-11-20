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Байден в речи ко Дню Благодарения назвал США «величайшей страной»

Байден: американцам повезло жить в величайшей стране на Земле

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден принял участие в церемонии в честь предстоящего Дня Благодарения и попросил американцев помнить, что они живут в «величайшей стране на Земле». Об этом сообщает РИА Новости.

«Давайте напомним себе, что нам повезло жить в величайшей стране на нашей Земле», — сказал Байден.

Основным символом праздника считается запеченная фаршированная индейка. Традиции помилования американским президентом двух птиц в честь Дня Благодарения существует уже 76 лет. На этот раз Байден помиловал индеек Либерти (Свобода) и Белл (Колокол).

20 ноября в США рассказали, как Байден отметит свой 81-й день рождения.

Окружение Байдена подберет ему удобную обувь, чтобы снизить риск падений. До этого стало известно, что президент США все чаще пользуется коротким складным трапом при перелетах для снижения вероятности падения.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.

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