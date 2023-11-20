Минздрав Астраханской области сообщил об отравлении наркотиками 19 человек

В Астрахани в результате отравления наркотиками были госпитализированы 19 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день в городской клинической больнице №3 на лечении находится 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии — шесть человек», — отметили в Минздраве региона.

В ведомстве добавили, что еще 11 человек находятся в общей палате в состоянии средней степени тяжести. Двух пациентов выписали сразу после госпитализации.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в Ставрополье задержаны трое мужчин в связи с наркотиками в Астрахани. Задержанные сбежали из одного города в другой сразу, как только стали появляться первые жертвы отравления метадоном.

Telegram-канал Baza сообщал, что в Астрахани госпитализировали как минимум 20 человек с отравлением метадоном.

Ранее фармацевты рассказали, почему из российских аптек пропали психотропные лекарства.