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В Саратове ребенка заставили трижды оплатить билет и высадили из автобуса в метель

В Саратове кондуктор высадила ребенка из автобуса в метель

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Мать саратовской школьницы обвинила кондуктора автобуса в том, что женщина высадила ее дочь из транспорта во время метели. Об этом сообщает портал «Версия-Саратов».

По словам жительницы Саратова, ее 11-летняя дочь села в маршрутку на остановке около больницы, ребенок пытался расплатиться за проезд банковской картой, но оплата не прошла.

Кондуктор заставила школьницу трижды приложить карту к терминалу, однако ребенка все равно высадили из транспорта, на улице в это время разыгралась сильная метель.

Позже выяснилось, что на карте ребенка хватало денег и списания произошли все три раза, а неисправен был именно терминал транспортной компании.

Ранее девочка не попала к кардиологу из-за кондуктора в автобусе Екатеринбурга.

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