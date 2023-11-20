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В Астрахани госпитализировали 20 человек с отравлением метадоном

Baza: как минимум 20 человек госпитализированы в Астрахани с отравлением метадоном

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Haggardous50000/Shutterstock

В Астрахани госпитализировали как минимум 20 человек с отравлением метадоном. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, почти все госпитализированные находятся в тяжелом состоянии. Шестеро пострадавших находятся в реанимации, еще один — в коме.

«Первые отравившиеся стали поступать в больницу в ночь на 18 ноября. Уже к вечеру ситуация обострилась. На данный момент известно о 20 госпитализированных. 14 из них находятся в тяжелом состоянии, еще один — в коме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что два человека отказались от госпитализации и медицинской помощи. Остальных расположили в общих палатах. Среди пострадавших есть несколько девушек.

Первым в больницу был доставлен 42-летний мужчина, сейчас он находится в тяжелом состоянии. На следующее утро в больницу привезли еще трех девушек в возрасте от 20 до 22 лет. Две из них были госпитализированы из квартиры на Красноармейской улице. У всех в крови, помимо метадона, были обнаружены производные гамма-аминомасляной кислоты и метилендиоксипировалерон (MDPV).

До этого фармацевты рассказали, почему из российских аптек пропали психотропные лекарства.

Ранее в Ленинградской области госпитализировали 15-летнего подростка, отравившегося наркотическими веществами.

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