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Путин счел важной четкую работу транспортного комплекса

Путин: надо повышать скорость и комфорт общественного транспорта

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Российским властям надо работать над повышением скорости и комфортности общественного транспорта, который становится все более популярным среди россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, посвященном передаче 12 российским регионам новой техники, сообщает сайт Кремля.

«На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты <…>», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил необходимость внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса, повышать скорость и комфортность поездок.

По словам российского лидера, общественный транспорт становится все более популярным, люди выбирают его в качестве более быстрого и экономичного. Он обратил внимание, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями в год перевозится свыше 10 млрд пассажиров. Президент указал на необходимость улучшать систему перевозок не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, в селах.

20 ноября стало известно, что Путин примет участие в конференции по передаче транспорта регионам РФ.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

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