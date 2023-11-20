В Финляндии сочли, что ЕС не имеет инструмента депортации нелегалов

Евросоюз фактически не имеет инструмента для депортации нелегальных мигрантов. С таким заявлением выступил президент Финляндии Саули Ниинистё на брифинге по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой, передает РИА Новости.

«Похоже, что депортация тех мигрантов, которые не соответствуют критериям предоставления убежища, стала невозможной», — сказал Ниинистё.

Глава Финляндии пояснил, что пересечение границы означает, что человек останется в стране вне зависимости от того, выполняет он критерии или нет. Это, по мнению президента, нарушает равновесие между правами человека и национальной безопасностью.

В свою очередь Дуда назвал одинаковой ситуацию с нелегальной миграцией Польши и Финляндии.

20 ноября стало известно, что в Нидерландах беженцев размещают на судах, в том числе круизных. По данным Центрального агентства по приему соискателей убежища в стране, на эти цели в ближайшие годы собираются потратить €750 млн.

Ранее в Австрии предупредили об угрозе европейским правительствам из-за мигрантов.