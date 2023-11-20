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Мать одного из самых известных киллеров 90-х прокомментировала новость о его освобождении

Мать киллера Пустовалова отказалась говорить, чем он займется после освобождения

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НТВ/Wikimedia Commons

Мать одного из самых известных киллеров 90-х Александра Пустовалова, который недавно вышел из колонии, отказалась говорить о том, чем ее сын займется на свободе, сообщает kp.ru.

«А вы уверены, что вы должны этим интересоваться?» — сказала она.

При этом женщина уточнила, что ее сын уже не сможет возобновить свою деятельность.

«А что он может возобновить? При отсутствии банды. Всю банду ликвидировали. Он что, один пойдет? Как дракон трехглавый?» — задала вопрос мать Александра.

По ее словам, ее сын не говорит ей о том, чем он хочет заняться дальше.

18 ноября стало известно, что член Ореховской преступной группировки Александр Пустовалов вышел на свободу. Он пробыл в колонии строгого режима 24 года. Пустовалов служил морским пехотинцем и хотел пойти работать в ОМОН. Когда его не приняли, он стал киллером Сашей Солдатом.

Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе, а после — в ИК-9 в Тверской области. Во время содержания под стражей с 2017 года он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.

Ранее сообщалось, что россиянка попыталась нанять киллера для сына и дочери за 160 тысяч рублей.

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