Ребенка затянуло в систему фильтрации в бассейне аквапарка

В рязанском аквапарке «Окская жемчужина» мальчика затянуло в систему фильтрации в детском бассейне. Об этом сообщила мать пострадавшего в группе «Типичная Рязань» во «ВКонтакте».

По словам матери мальчика, инцидент произошел 18 ноября вечером в бассейне для грудничков, школьника затянуло в систему фильтрации, он получил множественные гематомы. Ребенка спасли очевидцы, они сумели вытащить его из воды.

«Сейчас он находится в больнице, ребенок выжил благодаря помощи других взрослых, но это были не сотрудники аквапарка, а обычные посетители. Дело передано в Следственный комитет, ведется расследование», — рассказала женщина.

Мать мальчика просит откликнуться свидетелей произошедшего и намерена привлечь к ответственности администрацию аквапарка.

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