МВД РФ экстрадировало украинца в Северную Македонию

МВД России экстрадировало в Македонию украинца Вячеслава Шеремета, грабившего банки в Скопье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По словам Волк, Шеремета разыскивали по обвинению в краже в особо крупном размере и участии в преступной группировке. В 2017 году украинец вместе с другими участниками банды вынес из индивидуальных сейфов в банке в Скопье ювелирные украшения, личные вещи и денежные средства на общую сумму 15 миллионов рублей. После ограбления он скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск.

Отмечается, что Шеремета задержали в аэропорту Домодедово в декабре 2022 года.

До этого суд албанского города Шкодер согласовал экстрадицию на родину российского криминального авторитета Игоря Кокунова по прозвищу Вася Бандит. Ранее документ об экстрадиции не выдавался, так как был подписан заместителем генерального прокурора РФ.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.