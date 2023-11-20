Россиянин получил два года колонии за удар по чужой машине куском мяса

Жителя Петербурга приговорили к реальному сроку заключения за то, что он куском мяса разбил лобовое стекло соседской машины. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел весной 2023 года, нетрезвого петербуржца возмутили автомобили, припаркованные во дворе дома по улице Косыгина. Мужчина размахнулся и ударил полиэтиленовым пакетом, в котором находились пять кусков замороженного мяса, по лобовому стеклу одной из машин.

Владелец авто обратился с заявлением в полицию, в отношении хулигана возбудили уголовное дело, в ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Его обязали выплатить хозяину машины материальный ущерб в размере 33 тысяч за разбитое лобовое стекло.

Приговором суда россиянину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее опалубка, упавшая с многоэтажки, разбила две машины во Владивостоке.