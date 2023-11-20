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Экс-главу Клинского района Подмосковья отправили в тюрьму на 18 лет

Бывшему главе Клинского района Постриганю дали 18 лет за преступное сообщество

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Суд приговорил бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя, которого обвиняли в создании преступного сообщества, к 18 годам колонии строгого режима, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на корреспондента в зале суда.

Гособвинение ранее просило приговорить экс-чиновника к 22 годам заключения.

В июне 2019 года силовики обнаружили у бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя имущество почти на 9 млрд рублей. До этого Генпрокуратура подала в суд иск об изъятии у экс-чиновника имущества на 4 млрд. По данным ведомства, сумма иска была впоследствии пересмотрена, так как выяснилось, что Постригань принимал активное участие в бизнесе своего сына.

Позже бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю вменили ряд афер на сумму в 43 млн рублей.

Ранее сало известно, когда суд приступит к допросу экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова.

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