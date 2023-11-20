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В Госдуме заявили, что РФ и Украина обменялись телами погибших

Депутат Госдумы Саралиев: МО РФ возвратило 80 тел российских военнослужащих

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Минобороны России вернуло тела погибших военных. Об этом рассказал РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

По словам парламентария, в результате состоявшегося обмена Минобороны РФ добилось возвращения тел 80 военнослужащих.

Факт обмена подтвердили в Telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Там уточнили, что обмен состоялся при содействии Международного комитета Красного Креста. Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны передать тела судебно-медицинским экспертам для установления личности погибших.

Накануне пленный Валерий Вавко рассказал о нежелании властей Украины обменивать раненых бойцов. Он рассказал, что сам получил ранение в спину, в результате которого парализовало нижнюю часть тела.

Ранее омбудсмен ДНР заявила о желании многих украинских военнопленных остаться в России.

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