В Госдуме заявили, что РФ и Украина обменялись телами погибших

Минобороны России вернуло тела погибших военных. Об этом рассказал РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

По словам парламентария, в результате состоявшегося обмена Минобороны РФ добилось возвращения тел 80 военнослужащих.

Факт обмена подтвердили в Telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Там уточнили, что обмен состоялся при содействии Международного комитета Красного Креста. Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны передать тела судебно-медицинским экспертам для установления личности погибших.

Накануне пленный Валерий Вавко рассказал о нежелании властей Украины обменивать раненых бойцов. Он рассказал, что сам получил ранение в спину, в результате которого парализовало нижнюю часть тела.

Ранее омбудсмен ДНР заявила о желании многих украинских военнопленных остаться в России.