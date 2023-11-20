Телефон чуть не сгорел в руках у башкирского школьника

В Башкирии из-за расплавившегося в руках у учащегося телефона эвакуировали школу-интернат. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, телефон начал стремительно нагреваться в руках у одного из учащихся. После этого он начал плавиться и дымиться.

В связи с произошедшим еще до прибытия сотрудников экстренных служб на улицу вышли 138 человек, из них 122 ребенка. В результате никто не пострадал.

«Сотовые телефоны и пауэрбанки работают от литий-ионных аккумуляторных батарей. Этот источник питания тушится только при полном погружении в воду», — отметили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что не стоит оставлять технику на зарядке без присмотра и класть под подушку. Также в жилых помещениях рекомендуется устанавливать пожарный извещатель.

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