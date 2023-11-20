В Татарстане завершают работу по установлению границ с соседними регионами

В Республике Татарстан завершается работа по установлению границ с восемью соседними российскими регионами, сообщил «Реальному времени» министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

По его словам, работа проходит в рамках внедрения цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД), ее планируют завершить до 1 января 2024 года. В ходе проведения данной деятельности было выявлено более 570 проблемных участков на протяжении более 3,3 тыс. километров границы.

«В основном спорные моменты возникали из-за расхождения картографических материалов соседствующих субъектов. Были вопросы и по не учтенным на картах землям, анклавам. Еще один пример расхождения — изменение русла рек. Часто граница между субъектами проходит по течению рек, появляются старицы. И картографические данные прошлых лет, опирающиеся на старое течение реки, становятся неактуальны», — пояснил министр.

Так, например, изменила течение река Белая, которая находится на границе между Татарстаном и Башкортостаном. В конечном итоге границу с этими субъектами установили не по течению, а по существующему фарватеру реки. Семь границ уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Вскоре в ЕГРН также внесут последнюю границу — с Кировской областью.

20 ноября сообщалось, что Финляндия готова закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Сирии, Ирака, Сомали в ночь на 22 ноября.

Ранее сообщалось, что в Карелии убрали пункт обогрева для беженцев из пограничной зоны.