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В Германии заявили о безнадежном положении ХАМАС

Bild: ХАМАС контролирует большую часть города Газа, но положение безнадежно

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Yousef Mohammed/Global Look Press

Израильская армия смогла взять под свой контроль треть северной части сектора Газа, включая центры управления ХАМАС и другие критически важные точки. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

По словам журналистов, бои идут практически в центре города Газа, силам ХАМАС приходится обороняться одновременно на всех направлениях. Израильская армия контролирует многие кварталы города, в котором до начала военного конфликта проживало около 650 тысяч человек.

При этом под контролем ХАМАС остается около 80% территории города Газа, однако обозреватель Bild полагает, что в военном отношении ситуация для группировки безнадежна.

Военный эксперт Томас Тейнер видит причины успеха израильской армии в том, что она разрезала территорию анклава на две части и окружила Газу в течение нескольких дней. Противник этого не ожидал.

20 ноября сообщалось, что в генштабе Израиля утвердили план нового этапа операции в секторе Газа.

В этот же день ЦАХАЛ объявил, что после боев на севере Газы начнет новый этап операции.

Ранее Боррель призвал Израиль соблюдать правила войны.

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