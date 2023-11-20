На КПП «Рафах» доставили недоношенных младенцев из больницы сектора Газа

28 недоношенных младенцев из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа привезли на контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», который находится на границе Египта. Об этом сообщает телеканал Al-Qahira ai-Ihbariya.

Египетская сторона готова к приему детей.

18 ноября сообщалось, что группу из 46 россиян, которые были эвакуированы из сектора Газа, отправили в столицу Египта Каир с КПП «Рафах».

До этого около 200 граждан России пересекли пункт пропуска «Рафах» в пятницу, 17 ноября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.