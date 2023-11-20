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Россиянин попал за решетку, отказавшись содержать свою больную мать

В Тверской области осудили мужчину, задолжавшего выплату алиментов своей матери

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Тверской области мужчина задолжал матери выплату по алиментам и был приговорен к лишению свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

47-летний житель Старицкого района попал под суд за неуплату средств на содержание нетрудоспособной матери.

Известно, что обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление, но вновь проигнорировал свои обязательства и задолжал родительнице более 180 тыс. рублей. Было установлено, что гражданин не имел уважительных на то причин, но все же допустил неуплату алиментов.

Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы с полугодовым испытательным сроком.

Ранее приставы предложили матери-одиночке уйти служить по контракту, чтобы вернуть долги.

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