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Работу рынка в элитном поселке под Челябинском приостановили из-за проверки

Под Челябинском из-за проверки приостановили работу рынка в элитном поселке

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Shutterstock

Под Челябинском сотрудники правоохранительных органов приостановили работу рынка из-за проверки. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По информации издания, в поселке Кременкуль Сосновского района 20 ноября приостановили работу мелкооптового рынка. Причиной стала проверка, которую проводят по поручению губернатора Алексея Текслера.

«На территории проводятся оперативные мероприятия по проверке соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности», — рассказали в ведомстве, передает URA.RU.

Сейчас въезд на торговые площадки ограничен — там дежурят экипажи ДПС. Издание сообщает, что для недопущения нарушений на месте принимаются все необходимые меры.

Ранее челябинец получил срок, наловив раков на озере Смолино.

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