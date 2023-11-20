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Стоматолог рассказала, какими последствиями грозит невылеченный кариес

Стоматолог Трифонова: невылеченный кариес может грозить обширным поражением зуба

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Лечение кариеса лучше не откладывать, потому что, если не вылечить его на начальной стадии, в зубе может появиться обширное поражение. Об этом RuNews24 рассказала стоматолог медицинского центра «Столица» Светлана Трифонова.

По ее словам, в этом случае зуб может стать полым внутри, что приведет к разрушению его стенок. В результате его можно будет восстановить только керамической реставрацией (вкладкой), что является более дорогостоящей процедурой.

Врач посоветовала сразу же обращаться к стоматологу, если зуб начал болеть, чтобы не усугубить ситуацию.

«Это связано с тем, что, возможно, на зубе есть киста, и речь идет уже о спасении зуба от удаления. Действительно, бывает такое, что зуб начал болеть, а через какое-то время прошел. При самой распространенной в таких случаях проблеме — воспалении пульпы или наличии кисты — ситуация не может сама собой улучшиться. Наоборот, идет ухудшение, часто незаметное для человека», — отметила Трифонова.

Стоматолог уточнила, что это может приводить к отеку щеки (флюсу), сильным болям, выходу гноя через десну или его распространению в кости.

Врач-имплантолог-ортопед, главный врач сети стоматологических клиник «Эстет» Сабит Алиев до этого говорил «Газете.Ru», что кариес может привести к разрушению эмали, сколам и трещинам на зубах, если его не лечить.

Ранее стоматолог объяснила, как боли в спине могут быть связаны с зубами.

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