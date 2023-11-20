Пассажиры сообщили о сбое движения на МЦД-1 в сторону Москвы

Пассажиры сообщают о сбое движения на D1 на МЦД-1 в сторону Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, по громкой связи объявляют об увеличенных интервалах движения. Так, очевидцы рассказали, что на станции Сетунь людей высаживают из переполненного поезда. На месте сильная давка и крики, отметили пассажиры.

В конце октября на Казанском направлении МЖД и МЦД‑3 произошел сбой в движении поездов. По данным СМИ, пассажиры в электричках больше часа ждали отправления поездов на МЦД-3. По сообщению Московской железной дороги (МЖД), движение поездов было затруднено по Казанскому направлению в сторону Москвы и МЦД-3 в сторону Крюково.

Источник ТАСС в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) подтвердил, что причиной задержки стала остановка состава. Позже в МЖД заявили, что к 10:46 движение поездов на участке Быково — Люберцы Казанского направления восстановили.

Ранее в аэропорту Внуково задержали третий рейс из-за сообщения о минировании.