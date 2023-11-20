Экс-депутат Рады Фарион обвинила Путина в своем увольнении из львовского вуза

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион обвинила российского президента Владимира Путина в своем увольнении с кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Национального университета «Львовская политехника». Об этом Фарион заявила на своем YouTube-канале.

По ее словам, именно Путин жаждал ее увольнения из вуза. И поэтому президент России выразит особую благодарность руководству «Львовской политехники», уволившему экс-депутата.

Фарион назвала свое изгнание из «Львовской политехники» провокацией российского ФСБ. По ее мнению, «определенные украинские силы» действуют внутри страны заодно с российской спецслужбой. В частности, она заявила, что руководство львовского вуза работает в интересах Москвы.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала необоснованным открытие против нее уголовного дела Службой безопасности Украины (СБУ). Она заявила, что уголовные статьи, которые ей инкриминируют, составлены неправильно, и выразила уверенность в том, что с «притеснения» ей подобных начинаются «ошибки судьбы Украины».

До этого СБУ открыло уголовное производство в отношении бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Как отметили в ведомстве, поводом для разбирательства послужила критика политика в адрес русскоязычных в украинской армии, которая спровоцировала негативную реакцию в обществе.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».