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Алкоголь и табак позволят покупать без паспорта

«Известия»: алкоголь и табак позволят покупать по биометрии без паспорта

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров, таких как алкоголь и продукция, содержащая никотин. Об этом сообщил генеральный директор компании Владислав Поволоцкий газете «Известия».

Планируется запустить эту услугу уже в 2024 году.

Сервис подтверждения возраста в магазине с помощью сканирования лица будет доступен для граждан, которые предоставили свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Для этого также подойдет упрощенная биометрия, которую можно получить, сделав селфи в приложении «Госуслуги Биометрия» и имея подтвержденную учетную запись на государственном портале. Кроме того, для доступа к сервису потребуется подтвержденный цифровой профиль.

Массовое внедрение этой услуги потребует времени для настройки терминалов и касс самообслуживания, а также интеграции информационных систем. Однако значительная часть торговых точек уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью распознавания лица.

Введение биометрического подтверждения возраста в магазинах позволит создать бесшовный сервис для оплаты товаров. Вместо предъявления паспорта и использования карты или наличных, клиентам будет достаточно просто взглянуть в камеру.

Ранее в России призвали обязать мигрантов сдавать биометрию при въезде в страну.

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