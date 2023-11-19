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На Украине сообщили о проблемах с поставками

На Украине сообщили о перебоях с поставками из-за блокировки польской границы

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

На Украине начались перебои с доставкой топлива, лекарств и продуктов из-за блокировки границы с Польшей. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

В материале издания говорится, что многие службы доставки предупреждают, что оговоренные ранее сроки в данный момент не действуют и они не могут предсказать сроки доставки заказов.

Жители Украины из-за такой неопределенности пока решили не покупать вещи в зарубежных интернет-магазинах, рассказали изданию доставщики.

«Но и у украинских продавцов товара на складах все меньше: фуры с товаром застряли в очередях на границе, а на это никто не рассчитывал. Так что ассортимент, который есть в наличии, уменьшается буквально с каждым днем», — отмечает «Страна».

По данным издания, на перебои с доставками также жалуются промышленники, фармацевты и заправщики.

18 ноября спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе с Польшей застряли 2,8 тыс. фур.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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