Одна из финских АЭС приостановила работу из-за неисправности

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, передает РИА Новости, ссылаясь на оператора станции Teollisuuden Voima.

По информации оператора, неисправность была обнаружена в турбинной установке. Причина инцидента выясняется.

Оператор также заявил, что сообщит дополнительную информацию после выяснения сроков восстановления работы АЭС.

Ранее стало известно, что третий энергоблок этой АЭС начал вырабатывать электроэнергию спустя 18 лет.

До этого сообщалось, что Финляндия в 2022 году увеличила импорт компонентов для атомных электростанций на 20%, до €33 млн.

АЭС «Олкилуото-3» находится в западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.