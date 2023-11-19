Член СПЧ обратится к омбудсмену по делу Скочиленко

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод обратится к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой в связи с делом художницы Саши Скочиленко, которой на текущей неделе вынесли приговор. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Со своей стороны я направлю обращение Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Важно знать ее позицию», — сказал член СПЧ.

Он обратил внимание, что у омбудсмена есть полномочия обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда.

«Также важно услышать позицию руководства ФСИН относительно медицинского обеспечения госпожи Скочиленко», — указал Брод.

В свою очередь член СПЧ Ева Меркачева заявила, что мера пресечения, которую суд избрал для Скочиленко, является «чудовищной».

«Про болезнь Александры с самого начала знали, что у нее есть непереносимость продуктов, что у нее есть еще там ряд заболеваний, и обо всем этом она говорила каждый раз на продлении меры пресечения вообще изначально», — сказала она.

По словам Меркачевой, с проблемами с питанием в колониях сталкиваются также вегетарианцы, люди с непереносимостью глютена и так далее, поскольку в таких учреждениях «единая столовая, единый рацион питания для всех», а в случае со Скочиленко все «гораздо серьезнее».

До этого более 100 врачей попросили президента России Владимира Путина освободить Скочиленко.

16 ноября Василеостровский суд Петербурга приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про Вооруженные силы России. В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствует позиции министерства обороны России. Художница была арестована, она оставалась под стражей в течение полутора лет. Суд признал ее виновной по статье по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В своем последнем слове Скочиленко назвала уголовное дело «странным и смешным».

Ранее в Госдуме задумались над поправками в законодательство об иноагентах.