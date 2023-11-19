Депутат Вишневский назвал возмутительным карьерный рост судьи, выносившей приговор Саше Скочиленко

После рекомендации Квалификационной коллегии судей назначить судью Оксану Демяшеву на должность зампредседателя Калининского районного суда, у группы поддержки художницы Александры Скочиленко не остается никаких вариантов для противостояния. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Именно в эту коллегию сторонники Скочиленко обращались с требованием провести проверку действий судьи, выносившей приговор.

«Рекомендацию я расцениваю, как совершенно возмутительную. Других оценок у меня нет, учитывая, как вела себя госпожа Демяшева во время судебного процесса. Что касается мер, то я думаю, что вряд ли какие-то меры сейчас можно предпринимать. Мы обратились в орган, который должен оценивать действия судьи на соответствие кодексу этики. Нам ответили рекомендацией его повышения. Ну что ж, ответ дан. Теоретически можно было бы, конечно, обращаться к президенту, который должен подписать указ о назначении на эту должность, но в данной ситуации, я полагаю, это бессмысленно», — сказал Вишневский.

Депутат подчеркнул, что сейчас ни у кого, кроме президента и его администрации, нет возможности влиять на процесс назначения судей.

«Никакого влияния общества и даже депутатов на этот процесс не существует. Надо эту систему изменять. Понятно, что если все судьи назначаются президентом, то их главной заботой будет сделать так, чтобы президент и его администрация были ими довольны. Вот мы и получаем такие приговоры. Очень надеюсь, что все-таки перемены в стране настанут раньше, чем через семь лет. Точнее, через четыре с половиной [года], которые, если ничего не изменится в приговоре, Саше осталось быть в заключении», — заключил он.

Судья Оксана Демяшева была рекомендована к назначению на должность зампредседателя Калининского районного суда Санкт-Петербурга 17 ноября — на следующий день после вынесения приговора художнице Александре Скочиленко.

В документе, опубликованном на сайте коллегии судей города, говорится, что Демяшева является единственным претендентом на эту должность.

16 ноября Василеостровский суд Петербурга приговорил Скочиленко к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про Вооруженные силы России.

Ранее депутат Вишневский назвал расправой семилетний срок для художницы Скочиленко.