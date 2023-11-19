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Из-за непогоды в Новокузнецке объявили чрезвычайную ситуацию

В Новокузнецке объявили режим ЧС

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Shutterstock

В Новокузнецке объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.

В городе повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, 47 кровель многоквартирных домов и 30 автомобилей. Также из-за непогоды повалено более 200 деревьев. Занятия первой смены в школах отменены, работа детских садов приостановлена.

«В городе объявлена чрезвычайная ситуация с 8:00 19 ноября», — написал Кузнецов.

По словам мэра, электричество планируют включить вечером 19 ноября. На данный момент в нерабочем состоянии находятся также 23 котельные — в некоторых районах Новокузнецка отсутствует отопление.

«Службы ЖКХ и управляющие компании оценивают ущерб, устраняют повреждения кровли, убирают упавшие деревья. Расчищаем улично-дорожную сеть для движения транспорта», — рассказал Кузнецов.

Ранее россиянку придавило огромной вывеской возле торгового центра в Новокузнецке.

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