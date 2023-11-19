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Челябинец получил срок, наловив раков на озере Смолино

В Челябинске мужчина получил срок за ловлю раков на озере Смолино

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Житель Челябинска получил срок, выловив с другом почти тонну раков из озера Смолино. Об этом сообщает 74.RU.

По информации издания, двух мужчин 38 и 40 лет задержали во время рейда, проводимого сотрудниками отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по региону. Россияне незаконно выловили из водоема 840 раков. Ущерб от их действий составил 193 тысячи рублей.

«В судебном заседании подсудимые вину признали в полном объеме. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 256 УК РФ, как незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, на особо охраняемых природных территориях, группой лиц по предварительному сговору», — рассказали в суде, передает издание.

В результате 38-летний ранее судимый мужчина получил два года колонии условно. 40-летнему подельнику назначили судебный штраф в 20 тысяч рублей, так как он не был ранее судим и возместил нанесенный ущерб.

Ранее стало известно, что двое сахалинцев предстанут перед судом за незаконный вылов краба на 3 млн рублей.

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