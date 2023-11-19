Обломки сбитого в Подмосковье дрона ВСУ упали на Горьковское шоссе

Обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Обломки уничтоженного беспилотника ВСУ упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино», — уточнили в сообщении.

Канал со ссылкой на очевидцев написал, что дорога в районе падения ЮПЛА перекрыта, что привело к образованию затора в обе стороны. Предварительно никто не пострадал, машины повреждения не получили.

В ночь на 19 ноября стало известно, что российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Подмосковьем. Дежурные средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Богородского городского округа.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом в небе над столичным регионом украинском беспилотнике.

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