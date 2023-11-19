В Москву прибыли более 100 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа

Спецборт МЧС доставил в Москву 120 россиян, которых эвакуировали из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Спасенные россияне совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. В полете их сопровождали медики и психологи российских экстренных служб.

Эвакуированные россияне, после прохождения таможни, будут доставлены в пункт временного размещения. Кроме того, они могут покинуть аэропорт самостоятельно, если заявят об этом.

Прибывший в Москву спецборт выполнил четвертый рейс в Москву. Таким образом, в Россию были вывезены уже 408 человек. Еще 136 российских граждан ожидают перелета на родину в Египте, в безопасности.

До этого палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников.

Судьба заложников на данный момент неизвестна. Также не сообщается о причинах отсутствия связи с группировками, которые связаны с ХАМАС.

Ранее группа из 120 россиян была эвакуирована из Газы.