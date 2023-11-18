ХАМАС заявил, что потерял связь с отвечающими за жизнь заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников. Такую информацию передает телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

Отмечается, что движение «потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников».

По данным канала, судьба заложников на данный момент неизвестна.

Также не сообщается о причинах отсутствия связи с группировками, которые связаны с ХАМАС.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильтяне стали просить у Турции помощь в освобождении заложников, захваченных ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, радикалы захватили сотни заложников в израильских населенных пунктах и угнали их на территорию анклава. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. 27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе.

Ранее группа из 120 россиян была эвакуирована из Газы.